O. Rydzyk o problemach swojej fundacji. "Codziennie nas kontrolują"

Dwudniowa pielgrzymka do Częstochowy, zorganizowana przez Radio Maryja, stała się okazją do wielu politycznych agitacji. W wydarzeniu udział wzięło wielu polityków Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński napisał list do uczestników, a o. Tadeusz Rydzyk gorąco witał tych, których "nowa władza z zemsty pozbawiła immunitetów i chce zamknąć w więzieniu".