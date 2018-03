O krok od tragedii w Bielsku-Białej. Rodzina zatruła się czadem

Kolejne ofiary "cichego zabójcy". Pięcioosobowa rodzina, w tym troje dzieci, zatruło się czadem. Wszyscy trafili w piątek do szpitala w Bielsku-Białej. Służby biją na alarm - od jesieni hospitalizowanych z tego powodu zostało tu już 66 osób.

Do zatrucia doszło w wielorodzinnym budynku, gdzie ostatniej nocy temperatura spadła do kilkunastu stopni poniżej zera. Rodzina próbowała ogrzać mieszkanie. - Prawdopodobnie przyczyną zatrucia było użytkowanie pieca grzewczego z niedrożną instalacją kominową. Stężenie czadu przekraczało 6-krotnie dopuszczalną normę - powiedziała rzeczniczka bielskich strażaków Patrycja Pokrzywa cytowana przez polsatnews.pl, który powołuje się na PAP.

Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, stwierdzili objawy zatrucia tlenkiem węgla u wszystkich członków rodziny: rodziców oraz dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Wszyscy trafili do szpitala.

- Była to już 74 interwencja bielskich strażaków związana z tlenkiem węgla w tym sezonie grzewczym. Łącznie od jesieni z objawami zatrucia do szpitala trafiło 66 osób, w tym 21 dzieci - podkreśla Pokrzywa.

Tlenek węgla nie jest wyczuwalny dla człowieka i dlatego jest tak groźny. To czy czad jest w pomieszczeniu może zasygnalizować tylko czujnik tlenku węgla. Można go kupić w sklepach budowlanych a najtańsze takie urządzenia kosztują kilkadziesiąt złotych a najdroższe około 300 zł.

Tlenek węgla dostaje się przez układ oddechowy do krwiobiegu i blokuje rozprowadzanie tlenu po organizmie co powoduje uszkodzenie mózgu i innych narządów. Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą nie wzbudzić niepokoju, bo są nimi zawroty i ból głowy, senność i ogólne zmęczenie. Do tego dochodzą duszności, nudności i trudności w oddychaniu. A człowiek zatruty czadem nie zdaje sobie z tego sprawy i w końcu traci przytomność.