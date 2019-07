O. Adam Szustak doszedł do Jerozolimy. "Grób ciągle jest pusty"

O. Adam Szustak wykonał swój plan - doszedł na piechotę do Jerozolimy. Popularnemu kaznodziei zajęło to 3 miesiące. Zakonnik zapewnił, że zaniósł do Grobu Pańskiego wszystkie intencje, które przez ten czas można było umieszczać w internecie.

O. Adam Szustak doszedł do Jerozolimy. Zajęło mu to dokładnie 95 dni (Facebook/Langusta na palmie)

"Moi kochani, nie wiem jakim cudem, ale po 95 dniach i pokonaniu 3347 km dolazłem do Grobu Pańskiego. Mówią, że to droga jest celem i rzeczywiście to prawda, bo nikogo tu nie było" - poinformował na profilu Langusta na palmie na Facebooku o. Adam Szustak.

Dominikanin napisał, co zrobił po przyjściu do Jerozolimy. "Położyłem więc głowę i serce na pustej nagrobnej płycie i wysypałem wszystkie grzechy, które niosłem, swoje i Kościoła. Potem na Kalwarii dotykając dłonią miejsca, gdzie wbito krzyż Pana Jezusa zostawiłem Mu wszystkie Wasze intencje, które mi powierzyliście" - stwierdził.

O. Szustak zapewnił, że tęskni za osobami, które obserwują jego działalność. "Do zobaczenia niedługo" - dodał.

O. Adam Szustak. Fenomen polskiego Kościoła katolickiego

W połowie czerwca o. Szustak poinformował, że doszedł do Watykanu. Dzięki pomocy kard. Konrada Krajewskiego spotkał się z papieżem Franciszkiem.

"Położył mi rękę na głowie jak tato, pobłogosławił i pokornie poprosił: zanieś też grzechy papieża do Bożego Grobu. No to nie mam wyjścia, trzeba iść dalej. Spłakałem się jak dziecko" - opisał sytuację dominikanin.

O. Adam Szustak podzielił się swoim pomysłem w kwietniu. - Trzeba odkupić grzechy Kościoła, więc znikam na 3-4 miesiące. Idę na pielgrzymkę pokutną - zadeklarował.