"NZZ": polityczna kultura w Polsce sięgnęła dna

"Neue Zuercher Zeitung" uważa, że apele o rezygnację z nienawiści i o nową kulturę polityczną pozostaną bez echa. Atak na Pawła Adamowicza nie był zdaniem redakcji zamachem politycznym, lecz nie był też przypadkiem.

"Przez moment Polska zatrzymała się, zjednoczona w żalu po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu , zasztyletowanym ponad tydzień temu podczas charytatywnej gali” – czytamy w odredakcyjnym komentarzu opublikowanym we wtorek w największej opiniotwórczej gazecie szwajcarskiej.

Redakcja zwraca uwagę, że telewizja TVP – "publiczny nadawca, który spadł do roli kanału propagandowego PiS”, informował o Adamowiczu i jego śmierci w taki sposób, że nawet zwolennicy rządu byli zbulwersowani. Rzeczniczka PiS ostrzegała "totalną opozycję”, by nie instrumentalizowała zbrodni do „ataków” na prawicę – czytamy w "NZZ”.