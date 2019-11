"NYT": Angela Merkel ma dość sprzątania po Macronie

"Mam dość sprzątania po tobie" - w ten sposób niemiecka kanclerz miała zwrócić się do prezydenta Francji podczas ich ostatniego spotkania. Merkel odniosła się w ten sposób do słów Macrona o "śmierci mózgowej" NATO.

Jego słowa spotkały się z krytyką wielu państw Sojuszu. W wywiadzie dla "Financial Times" premier Mateusz Morawiecki nazwał słowa Francuza "nieodpowiedzialnymi". Ale krytykowali go także Niemcy. Jak pisze jednak "New York Times", najmocniejsze słowa na ten temat padły w prywatnej rozmowie między Angelą Merkel i Emmanuelem Macronem. Podczas wizyty Macrona w Berlinie z okazji 30. rocznicy obalenia muru berlińskiego.

Według ekspertów, różnice zdań co do przyszłości NATO, integracji europejskiej i przystąpienia do Unii krajów bałkańskich sprawiły, że stosunki francusko-niemieckie są w najgorszej kondycji od lat. To m.in. efekt zderzenia "nerwowego i niecierpliwego stylu Macrona" z powolnością niemieckiego systemu, gdzie koalicja rządząca cały czas walczy tylko o przetrwanie.