Nysa: 7-latka ma wrócić do Włoch. Do ojca Marokańczyka

Sąd Rejonowy w Nysie wydał wyrok w sprawie powrotu małoletniej do miejsca zamieszkania. Walczył o to jej ojciec, który jest Marokańczykiem. Powołał się na Konwencję Haską. Matka, która jest Polką, już zapowiedziała apelację.

Katarzyna N. uciekła z Włoch wraz ze swoimi dziećmi, bo - jak zaznaczyła - bała się o bezpieczeństwo swojej córki. Tłumaczyła, że ojciec siedmiolatki może próbować wywieźć ją do Maroka, a także zrobić jej krzywdę - informuje radio.opole.pl. Kobieta nie poinformowała ojca dziewczynki, że wyjeżdża z dziećmi do Polski.

Marokańczyk - Mohamed S. - uznał, że Katarzyna N. naruszyła jego prawo do kontaktu z dzieckiem i prawo do udziału w jego wychowaniu. Powołując się na Konwencję haską - domagał się powrotu córki do Włoch.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Nysie, który w piątek wydał wyrok w tej sprawie: dziewczynka w ciągu dwóch tygodni ma wrócić do Włoch.

- Małoletnia od narodzin mieszkała we Włoszech, uczęszczała tam do przedszkola, do szkoły, była objęta opieką medyczną i jej centrum życiowe znajdowało się na terenie Włoch - stwierdziła w uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Ryndak. - Bez znaczenia pozostaje przy tym, że rodzice nie mieszkali już razem i bezpośrednią opiekę nad małoletnią sprawowała jej matka. Okoliczność ta nie wyłącza bowiem prawa wnioskodawcy do prawa wykonywania opieki nad córką - dodała.