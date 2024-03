Nożem i samurajskim mieczem. Planował krwawy mord w stolicy

W czwartek 44-latek został doprowadzony do prokuratury w Toruniu, gdzie usłyszał zarzut dotyczący przygotowań do popełnienia zabójstwa. Tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.