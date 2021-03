Nowy wariant koronawirusa we Francji. Może być bardziej zakaźny

Jak wynika z oświadczenia francuskiego resortu zdrowia, wstępna analiza wykazała, że nowy wariant koronawirusa charakteryzuje się większą transmisyjnością. Co więcej, nie wykrywają go zarówno testy typu PCR, jak i antygenowe. Specjaliści podkreślają, że fakt ten znacznie utrudnia śledzenie rozpowszechniania się tego wariantu koronawirusa we Francji.