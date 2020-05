Nowy Tomyśl. Ukrainiec zmarł w pracy, szefowa wywiozła jego ciało do lasu i odjechała. Jest wyrok

Wyrok ogłosił w piątek Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu. Grażyna F. została skazana na rok i 10 miesięcy więzienia za nieudzielenie pomocy i nieumyślne spowodowanie śmierci Vasyla C.

Nowy Tomyśl. Jest wyrok ws. Ukraińca pozostawionego w lesie

Przed sądem w Nowym Tomyślu stanął też jeden z pracowników zakładu. To Serhii H.,ktory pod groźbą utraty pensji pomógł Grażynie F. załadować ciało Vasyla C. do samochodu.