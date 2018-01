Nowy szef MSZ chciał spotkania z Timmermansem. Dojdzie do niego w dziwnych okolicznościach

Wiemy więcej na temat planowanego spotkania Jacka Czaputowicza i Fransa Timmermansa. Szef polskiej dyplomacji i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mają rozmawiać o art. 7. traktatu UE wobec Polski oraz praworządności w naszym kraju.

Jak podaje rmf24.pl, do spotkania może dojść w niedzielę, w saloniku ViP-ów na lotnisku w Brukseli. Spotkanie odbędzie się "w biegu" między przylotem ministra na poniedziałkowe posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych a wylotem Timmermansa do Sofii.

O tym, że Czaputowicz chce spotkania z Timmermansem, pisaliśmy wczoraj. Jego zapowiedź była jednak dość niefortunna. - Zwróciłem się do pana przewodniczącego Fransa Timmermansa o spotkanie, jeżeli jest to możliwe. Będę bowiem w przyszłym tygodniu w poniedziałek w Brukseli. Nie mam jeszcze odpowiedzi, czy jest to możliwe - powiedział szef polskiego MSZ.