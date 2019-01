Nowy sondaż. Koalicja Obywatelska minimalnie w górę

Z najnowszego badania przeprowadzonego wśród osób deklarujących gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, aż 34 proc. wskazuje obecnie Zjednoczoną Prawicę. To wynik identyczny, jak w ubiegłym miesiącu.

Licząc jednak wynik PO i Nowoczesnej, czyli tak zwanej Koalicji Obywatelskiej, w stosunku do zestawienia sprzed miesiąca zyskali - 2 pkt. proc.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w styczniu, na granicy progu wyborczego znalazłyby się Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zmotywowana do głosowania jest tylko 1/4 Polaków

Tak przedstawiają się obecnie wyniki wśród tych, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach. A jak to wygląda, gdy przebada się również tych niezdecydowanych, by iść do urn? Zobacz TUTAJ.