Nowy sondaż. CBOS - tylko cztery partie w Sejmie

PiS dalej wygrywa sondaż preferencji partyjnych i utrzymuje zdecydowaną przewagę nad PO i resztą stawki. To wynik najnowszego sondażu przygotowanego przez CBOS w dniach 10-17 stycznia.

Co ciekawe, w koalicji z Kukiz'15 PiS potrzebowałoby zaledwie 20 posłów do osiągnięcia większości konstytucyjnej (306 głosów ). Hipotetyczna koalicja PiS-Kukiz'15-PSL miałaby aż 323 posłów.

Ponad 3/4 badanych zadeklarowało udział w wyborach. Średnio co dziesiąty nie jest pewien, czy pójdzie do urn. Wyklucza to 14 proc. respondentów.