Nowy Sącz: wybuch gazu w kamienicy. Dwie osoby w szpitalu

Do wybuchu butli z gazem doszło po południu w jednej z kamienic przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani.

Dwie osoby trafiły do szpitala - informuje rmf24.pl. Jak podaje portal nowysacz.mojemiasto.pl, w budynku mieszkały cztery rodziny. Ponieważ eksplozja prawdopodbnie naruszyła konstrukcję kamienicy, dziewięć osób zostało ewakuowanych. Dwie osoby zabrane do szpitala to lokatorka mieszkania, w którym doszło do wybuchu (doznała poparzeń twarzy) oraz jej sąsiad cierpiący na astmę.