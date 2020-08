Nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o mediach

- W tej panoramie różnych mediów, należących do kogoś i spełniających określoną rolę, musimy odnaleźć to, co jest prawdą - powiedział nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Co to znaczy "media katolickie"? Medium może być prowadzone przez Kościół, który nadaje pewną linię ideową, system wartości - powiedział w rozmowie z Fiat Radio rzecznik Episkopatu Polski. Tłumaczył, że "nie ma mediów niezależnych, bo każde medium albo jest przez kogoś finansowane, albo służy jakieś idei i po to zostało powołane."

- W panoramie różnych mediów, należących do kogoś i spełniających określoną rolę, musimy odnaleźć to, co jest prawdą. To jest trudne zadanie, ale dla ludzi, którzy szukają, którzy potrafią słuchać, oglądać i czytać, to w tej panoramie można znaleźć prawdę. To jest też główne powołanie mediów - podreślił o. dr Leszek Gęsiak SJ.

Nowy rzecznik KEP o wyzwaniach Kościoła

- Czasy nie są łatwe, a Kościół będzie musiał w najbliższym czasie mierzyć się z różnymi trudnymi pytaniami i wyzwaniami. Obecnie obserwujemy dużą polaryzację w społeczeństwie, wzrost wrogości do Kościoła, a także odchodzenie wiernych od Kościoła. To są poważne problemy, nad którymi Kościół w dzisiejszych czasach musi reflektować - mówił.

Przyznał, że przyjmując funkcję rzecznika, ma świadomość tego, że "prawdopodobnie nie będzie to łatwe zadanie".

Głoszenie słowa. Pierwsza misja Kościoła

- Głoszenie słowa, tego słowa, które stało się ciałem, a zatem Ewangelii, to przesłanie to jest pierwsza misja Kościoła i pierwsza misja biskupów, kapłanów, także i mnie - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Kościół jest bardzo różnorodny, złożony i to jest jego bogactwo. Odchodzimy od modelu monolitycznego, kiedy wszystko było białe i czarne. Jest to skutkiem przemian społecznych, które nastąpiły. Mamy więcej swobody, więcej możliwości decydowania o sobie i o innych. Większe możliwości wyboru. Żyjemy też w innej sytuacji ekonomicznej - mówił o. dr Leszek Gęsiak SJ.

Nowy rzecznik KEP zwrócił uwagę także na to, że zmieniają się wartości i to, co dla ludzi jest ważne. To, jego zdaniem, powoduje, że Kościół staje się inny, ciekawszy. Podkreślił też, że "Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych i tych, którzy żyją w zgodzie z własnym sumieniem".

Konferencja Episkopatu Polski. Kim jest nowy rzecznik?

Nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski został o. dr Leszek Gęsiak SJ, zastępując na tym stanowisku ks. dr. Pawła Rytla-Andrianika, który pełnił tę funkcję przez pięć lat. O. dr Leszek Gęsiak jest medioznawcą, kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, wcześniej był kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Żródło: Fiat Radio