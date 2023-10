Nowy rząd zablokuje wakacje kredytowe? Pułapka na opozycję

Jeśli stopy nadal będą spadać - a to w obliczu zmiany władzy nie jest takie pewne - raty kredytów również będą nieco niższe. A to dla KO argument, by wakacji kredytowych nie przedłużać. - Z wakacji kredytowych cieszą się kredytobiorcy. Ale ci, którzy nie mają kredytów, płacą na skutek wysokiej inflacji więcej w sklepach. A ci kredytobiorcy, którzy zarobią na racie, pójdą i wydadzą te pieniądze w sklepie, co również wpływa na inflację - przekonuje Izabela Leszczyna.