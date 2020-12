Nowy Rok 2021. Ziemia ma dość 2020, eksperci odnotowali rekord

Nowego Roku 2021 nie może się doczekać także Ziemia. Od 1973 roku ruch obrotowy tej planety jest precyzyjnie mierzony za pomocą specjalnych zegarów atomowych. Dzięki nim naukowcy mogą ustalić długość doby z dokładnością do milisekund. To właśnie dzięki temu wiemy, że doba zazwyczaj trwa 24 godziny - przekazał serwis twojapogoda.pl.

19 lipca 2020 roku padł nowy rekord. To właśnie wtedy trwał najkrótszy dzień od czasu sporządzania pomiarów. Trwał on o 1,4602 milisekundy krócej niż zazwyczaj, czyli 86 400 sekund.

Nowy Rok 2021. Ziemia chce jak najszybciej zakończyć 2020 rok

Co więcej, obecne odchylenia od normy wskazują na to, że szybsze obracanie się Ziemi to zjawisko przejściowe. Gdy popatrzy się na to pod względem milionów lat, to Ziemia spowalnia. To spowoduje, że w przyszłości dobra będzie trwała dłużej niż 24 godziny.