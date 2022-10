Nowy "hit" Marianny Schreiber. "One thing about me – jestem żoną ministra"

W ciągu kilkunastu godzin, tylko na TikToku, wyświetlono je ponad 160 tysięcy razy. Utwór trwa 36 sekund i jest osadzony w popularnym trendzie "One thing about me". W dosłownym tłumaczeniu chodzi o "Jedną rzecz o mnie", a Marianna Schreiber dodała do swojej piosenki chwytliwy tytuł "Żona ministra".