Nowy akademik w Warszawie zaskakuje cenami

Portal muratorplus.pl wyliczył na początku tego roku akademickiego, że na Politechnice Warszawskiej za akademik trzeba zapłacić od 390 do 920 zł; w akademikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 800 do 850 zł; SGH od 730 do 1100 zł; SGGW od 420 do 900 zł, a na AWF od 650 do 900 zł.