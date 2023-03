Nowoczesny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie już gotowy!

Zespół Szkół to przede wszystkim miejsce dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. W nowych ścianach mieści się Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia. Ośrodek dba przede wszystkim o to, aby absolwenci mieli możliwość rozwinąć maksymalnie swoje umiejętności, byli samodzielni i przygotowani do życia w społeczeństwie. Nowy sprzęt oraz przystosowane do uczniów pomieszczenia ułatwią i umilą chwile spędzone na nauce i rozwoju.