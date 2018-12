Nowoczesne polskie czołgi trzymane "pod chmurką". Grożą im usterki

Czołgi Leopard 2A5 należą do najnowocześniejszego sprzętu używanego przez polską armię. Pojazdy od ponad stoją "pod chmurką", chociaż ich elementy mogą zostać uszkodzone przez warunki atmosferyczne.

Czołgi trafiły do bazy w Wesołej pod Warszawą w 2017 roku w trybie przyspieszonym, za urzędowania w MON Antoniego Macierewicza, zanim przygotowano tam dla nich odpowiednie warunki. To oznacza, że jeden sezon jesienno-zimowy przestały już "pod chmurką". Stało się tak dlatego, że... nowe czołgi nie mieszczą się do garaży, które zostały przygotowane dla mniejszych pojazdów PT-91 Twardy.