Nowe programy i sprawdzone formaty. Ramówka Wirtualnej Polski

"Kto pyta" to talk-show, w którym odpowiedzi na trudne pytania to nie wszystko. Do programu zapraszamy przedstawicieli świata kultury, mediów, sportu, show-biznesu i polityki. Goście muszą odgadnąć, kto jest autorem pytań, a później skonfrontować się z tą osobą – małżonkiem, przyjacielem albo politycznym wrogiem. Prowadząca Paulina Gumowska pokaże swoich rozmówców z całkowicie innej perspektywy.