Nowe ostrzeżenia pogodowe. To kwestia jednego dnia

Już w środę wróci do Polski prawdziwe ciepło. Na termometrach znów zobaczymy ponad 30 st. C. Upały dotkną szczególnie jeden region kraju, gdzie wydano już ostrzeżenia.

Zgodnie z prognozami we wtorek w Polsce mieliśmy w końcu odczuć ciepło, choć nie upalną pogodę. Zapowiadana temperatura maksymalna w centrum i na zachodzie kraju wyniosła 24-26 st. C, a na wschodzie 27-30 st. C. Najcieplej było w woj. podkarpackim i w lubelskim. Chłodniejsze temperatury z kolei były nad morzem i w rejonach podgórskich.

To zasługa wyżu Piet, jaki tego dnia miał znaleźć się blisko Polski. Przyniósł on do kraju słoneczną i ciepłą aurę, jednak bez upałów, które w ostatnich dniach zdążyły już wielu osobom dać się we znaki.

"Od jutra upały"

Na tym jednak przyjemna pogoda może się skończyć. O wiele cieplej ma być już w środę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał ostrzeżenia na ten dzień.

"Od jutra upały w południowej części kraju! Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C" - podano we wpisie opublikowanym we wtorek.

Najcieplej na Podkarpaciu

Kolejna fala upałów doskwierać będzie szczególnie mieszkańcom Podkarpacia. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało ostrzeżenie II stopnia przed upałami, które pojawią się w środę dla 18 powiatów Podkarpacia. Dla pozostałych powiatów w regionie obowiązują wydane wcześniej alerty.

Zgodnie z prognozami temperatura maksymalna w całym regionie osiągnie w dzień od 30 do 31 stopni Celsjusza, a miejscami nawet 32 stopnie.

Na północy kraju temperatura w środę wyniesie 26-27 st. C, a nad morzem około 25 st. C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i z kierunków wschodnich. Na południu i południowym zachodzie, od Sudetów po Tatry możliwe będą też przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu na metr kwadratowy.

