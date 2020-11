Nowe obostrzenia lub lockdown? Rzecznik rządu rozwiewa wątpliwości

Piotr Mueller, odnosząc się do kwestii koronawirusa w Polsce uważa, że sytuacja jest lepsza niż w poprzednich tygodniach, jednak zaznacza, że trzeba być czujnym. Zwraca uwagę, że w innych krajach jak we Francji czy w Austrii obostrzenia są większe. Rzecznik rządu z zadowoleniem mówił na antenie radiowej Jedynki o zmniejszeniu dziennych przyrostów nowych zachorowań na COVID-19.

Koronawirus. Nowych obostrzeń i lockdownu w Polsce na razie nie będzie

Polityk twierdzi, że niedługo będą widoczne pierwsze efekty wprowadzonych wcześniej rygorów. Przekonuje, że na ten moment nie ma uzasadnienia do wprowadzania lockdownu. - W najbliższych dniach nie będą potrzebne dalsze kroki. Na pewno nie w tym tygodniu, to wynika z danych, które do nas spływają - zapewnia Mueller. Dodaje, że w sprawie zamknięcia szkół prowadzona jest zasadna polityka. Decyzja o potencjalnym przedłużeniu nauki zdalnej ma zapaść "lada dzień".