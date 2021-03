Nowe obostrzenia. Koalicjanci PiS wyłączeni z decyzji o lockdownie

Nowe obostrzenia i polityka rządu: jak najmniej przecieków i spekulacji

Nowe obostrzenia. Władysław Kosiniak-Kamysz: to konsekwencja zaniedbań rządu

Nowe obostrzenia i zamykanie kolejnych gałęzi gospodarki. Co ustalano z Ziobrą i Gowinem?

O nowe obostrzenia - dzień przed ich ogłoszeniem - był pytany lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jak przyznał wprost, sam z niecierpliwością "czeka na informacje, jakie zalecenia zamierza przedstawić pan premier", bo to "premier współpracuje z ekspertami epidemiologii i osobami odpowiedzialnymi za sferę bezpieczeństwa Polaków". - Z nami takich rozmów nie było, nie wiemy więc, jakie są zamiary pana premiera - powiedział minister sprawiedliwości w Radiu Plus.

Polityk Solidarnej Polski, współpracownik Zbigniewa Ziobry, dopowiada w rozmowie z WP: - Kancelaria Premiera i Ministerstwo Zdrowia nie konsultują z nami niczego. Ale nie zamierzamy w tak ważnej sprawie sypać piachu w tryby. Premier wybrał taki model walki z pandemią, zatem to on za kształty lockdownów, komunikację oraz dynamikę pandemii bierze pełną odpowiedzialność.

O decyzjach dotyczących obostrzeń mówił także Wirtualnej Polsce wiceminister Michał Woś z Solidarnej Polski. - Bezpośrednio się tym nie zajmujemy, to jest odpowiedzialność premiera, ministra rozwoju i ministra zdrowia. My opowiadamy się za zdrowym rozsądkiem, prosimy zawsze o konkretne dane i analizy, na podstawie których podejmowane są kolejne decyzje o obostrzeniach. Dane te obejmują m.in. skalę rozprzestrzeniania się wirusa, kontekst społeczny, sytuację gospodarczą. Tam, gdzie to możliwe, chcemy, by umożliwiono ludziom robić biznes. Oczywiście z zachowaniem maksymalnych reżimów sanitarnych - powiedział w programie "Tłit" przedstawiciel koalicjanta PiS.