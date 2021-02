Nowe obostrzenia. Kina otwarte od 12 lutego. Jest reakcja władz Multikina i Cinema City

Nowe obostrzenia. Multikino i Cinema City zamknięte

"Wierzymy, że z każdym dniem zbliżamy się do tego celu i już wkrótce ponownie zawitacie w naszych salach. Niestety nie nastąpi to jeszcze 12 lutego. Podjęliśmy wyjątkowo trudną decyzję o tym, iż wszystkie nasze kina pozostaną w dalszym ciągu zamknięte" - przekazało Cinema City na swojej stronie internetowej.

"Naszym priorytetem niezmiennie jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim widzom i pracownikom a także dostarczenie rozrywki na możliwie najwyższym poziomie. Dlatego potrzebujemy mieć pewność, że sytuacja wraca do normy, abyśmy po szybkim otwarciu nie byli zmuszeni do ponownego równie szybkiego zamknięcia. Kino to najlepsze filmy na wielkim ekranie, ulubione przekąski i jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna atmosfera, dlatego robimy co w naszej mocy, aby wraz z otwarciem kin móc Wam to wszystko zapewnić. Musicie jednak pamiętać, iż otwarcie kin wymaga również przygotowania repertuaru, rozmów z dystrybutorami filmowymi oraz promocji wprowadzanych na ekrany tytułów a to niestety wymaga czasu" - dodano w komunikacie.