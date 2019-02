Nowe informacje ws. Tomasza Komendy. Grafolog ma sprawdzić podpisy

Ktoś podrobił podpis Tomasz Komendy na dokumentacji medycznej z okresu, kiedy odbywał karę? Sprawdzi to grafolog, na wniosek prokuratury - podaje "Gazeta Wyborcza". Na przesłuchania w sprawie wezwano już kilkadziesiąt osób



- Badane są nieprawidłowości dotyczące postępowania, które doprowadziło do skazania Tomasza Komendy, m.in. ustalamy, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznań, a także zatajania tych, które świadczyłyby o jego niewinności. A jeżeli tak, to kto za to odpowiada - powiedział "Gazecie Wyborczej" Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.