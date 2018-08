Nowe fakty w sprawie wypadku w Stargardzie. Mieszkańcy oskarżają policję o bezczynność

Jakim cudem doszło do wypadku w Stargardzie, skoro policja wiedziała o planowanym nielegalnym wyścigu? Na miejscu pojawiły się dwa patrole. Jednak po godzinie odjechały, wtedy doszło do tragedii.

Wypadek w Stargardzie. Mieszkańcy oskarżają policję o bezczynność

- Co wieczór w Stargardzie na ul. Wyszyńskiego urządzane są wyścigi. Do 3-4 w nocy samochody ryczą tak, że słychać je na pobliskich osiedlach. Zero reakcji policji. Samochody prują ulicą, przed wiaduktem robią nawrotkę i z piskiem grzeją do ronda. Jestem pewien, że jeden z tych kierowców to właśnie sprawca wypadku - twierdzi kolejny mieszkaniec Stargardu.