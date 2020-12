Nowe auta dla urzędników NIK. To już kolejny taki zakup Mariana Banasia

To jeden z szybciej rozstrzygniętych przetargów na dostawę samochodów w Najwyższej Izbie Kontroli. 26 listopada ukazało się ogłoszenie o zamówieniu, 4 grudnia nastąpiło otwarcie ofert, a 11 grudnia wybór firmy. Urzędnikom się spieszyło, w dokumentach przetargowych zaznaczyli bowiem, że wymagany termin realizacji zamówienia to maksymalnie 29 grudnia.

11 grudnia wybrano firmę Delik z Przeźmierowa. Koszt zakupu pięciu aut to 464.325,00 zł. Zwycięska spółka zaproponowała 7-letnią gwarancję. Co ciekawe, w informacji z otwarcia ofert NIK zadeklarował, że kwota, jaką chce przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 367.500 zł brutto. Wybrano więc ofertę o blisko 100 tys. zł większą.