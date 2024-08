Nowe alerty IMGW. Zrobi się naprawdę gorąco

Ostrzeżenie II stopnia przed upałem obejmuje teren całego woj. opolskiego i obowiązuje od godz. 12 w piątek do godz. 19 w niedzielę. Tak jak zapowiadano wcześniej, temperatura maksymalna w piątek wyniesie 29-30 st. C, a w sobotę i niedzielę 31-34 st. C. W nocy z piątku na sobotę termometry wskażą tam min. 16 st. C, natomiast z soboty na niedzielę od 18 st. C do 20 st. C.