Nowatorskie spojrzenie na książkę - Targi Książki i Mediów Vivelo 18-21.05

Program wygląda imponująco! Na PGE Narodowym poznasz unikalny warsztat pracy fotografów podróżniczych, jak i tajniki pracy autorów książek kulinarnych. Spędzisz czas biorąc udział w pokazach kaligrafii i na wystawie kimon lub jak wolisz – włączysz się w żywiołowe spotkania z producentami i pasjonatami podcastów oraz twórcami platform streamingowych. Warto zajrzeć też strefy #gaming, gdzie czeka masa niespodzianek: konsole retro obok świata wirtualnego i symulatorów jazdy i automatów do gry. Targi wyróżniać będzie innowacyjne podejściem do budowania doświadczeń zwiedzających. Oprócz możliwości zakupu książek tradycyjnych udasz się w podróż w przyszłość za sprawą multimedialnego projektu autorstwa prof. Andrzeja Bednarczyka, Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie, który przedstawi swoją wizję książki. Sprawdź, co będzie się działo w poszczególnych strefach tematycznych: