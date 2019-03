Nowa wichura zbliża się do Polski. Ostrzeżenia IMGW

Słońce i wiosenne temperatury odeszły razem z weekendem. Będzie chłodniej, a co gorsza: znów nadciągają wichury. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północno-zachodniej Polski.

Już w nocy nad Polskę ponownie zaczął oddziaływać niż znad Skandynawii - tym razem o nazwie "Igor". Z północnego-zachodu nasuwają się kolejne fronty atmosferyczne. To one przynoszą chmury i deszcz. W górach spodziewane są także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie także chłodniej.

W ciągu dnia termometry wskażą od 6-8 st. C na północy do 9-10 st. C w pozostałych regionach. Chłodniej będzie na Podkarpaciu, Podhalu i Podbeskidziu, gdzie termometry pokażą 3-5 st. C.