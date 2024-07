Nowa TVP nie chciała Babiarza w Paryżu? Zdecydowały pieniądze

Nie milknie burza wokół zawieszenia Przemysława Babiarza. Okazuje się, że dziennikarz od kilku miesięcy znajdował się "na celowniku" nowych władz TVP. Według "Faktu", Babiarz prawdopodobnie nie zostałby wysłany na igrzyska do Paryża, gdy by nie to, że został akredytowany jeszcze przez poprzednie władze Telewizji Polskiej.