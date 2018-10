Nowa Rzecznik Praw Dziecka chce ukarania poseł Magdaleny Kochan

Agnieszka Dudzińska, nowa rzecznik Praw Dziecka, złożyła w środę wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie poseł Magdaleny Kochan. Zarzuca jej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na swój temat.

Chodzi o wypowiedź posłanki w Sejmie 4 października, przed głosowaniem na Rzecznika Praw Dziecka. Magdalena Kochan, występując w imieniu klubu PO, zacytowała słowa kandydatki PiS na rzecznika, które miała wypowiedzieć w TV Republika: "Aborcja jest problemem tych dzieci, u których wady rozwojowe wykrywało się przed urodzeniem, to nieliczna grupa. Większość dzieci, które wymagają opieki do końca życia, to dzieci, które nabyły niepełnosprawność albo w trakcie porodu, albo po porodzie, to jest autyzm, porażenie mózgowe, ciąże wcześniacze. To są bardzo trudne rzeczy i nie wiem, tu chyba należałoby postulować eutanazję".