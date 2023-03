Nowa prognoza pogody. Wraca zima, temperatury do -10 st. C

Prognoza pogody dla Polski na nowy tydzień 27-30 marca

Temperatura nie będzie wysoka przez najbliższe dni - lokalnie może być nawet -10 st. C. W poniedziałek wystąpi zmienne zachmurzenie oraz opady - deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna w prognozie na ten dzień to od -4 st. C na Pomorzu do 8 st. C na Lubelszczyźnie.