Nowa płaca minimalna w 2022 roku. Ile wyniesie?

"Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" - można przeczytać na stronie MRPiT. W praktyce oznacza to, że wysokość minimalnego wynagrodzenia powinna pojawić się do 15 września w Monitorze Polskim.