Nowa odmiana koronawirusa. Odkryto ją we Włoszech

Do odkrycia wariantu z Bagnacavallo doszło w laboratorium w miejscowości Pievesestina. Analizowane są tam odmiany z pobliskich prowincji. Ze wstępnych badań ekspertów wynika, że jest ona bardzo podobna do pierwszego wersji koronawirusa.

- Mutacja genu nie jest bardziej groźna, ale interesująca z dwóch powodów; po pierwsze dlatego, że dowodzi, jak częste są zmiany genomu wirusa. Poza tym jest to modyfikacja DNA innego wariantu, tego angielskiego - powiedział szef wydziału wirusologii w regionalnej służbie zdrowia Vittorio Sambri.

Zaznaczył, że aktualnie we Włoszech dominującą odmianą SARS-CoV-2 jest wariant brytyjski.- To zatem normalne, że mutuje - dodał Sambri.

Włochy wyślą dzieci do szkoły w wakacje? Jest pomysł

Włoskie ministerstwo oświaty przedstawiło projekt specjalnego programu edukacyjnego "Lato w Szkole", który miałby dotyczyć dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Zakłada on, by tegoroczne wakacje uczniowie spędzili w szkole - donosi dziennik "Corriere della Sera".