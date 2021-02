Nowa mutacja koronawirusa z Kent. "Może być dominująca na całym świecie"

Wariant Kent - jak informuje BBC - został już wykryty w ponad 50 krajach. Po raz pierwszy wykryto go we wrześniu 2020 r. w południowo-wschodniej Anglii, a jego szybkie rozprzestrzenienie się w kolejnych miesiącach wymieniono jako powód wprowadzenia w styczniu nowych zasad blokowania w Wielkiej Brytanii. Jak niepokojące są nowe warianty koronawirusa?

Nowy wariant koronawirusa z Kent. "Szybko się przenosi"

Prof. Peackock twierdzi, że najbardziej niepokojąca jest "zdolność przenoszenia się wirusa”. - Kiedy już pokonamy [wirusa] lub on zmutuje się tak, że nie będzie już wywoływał ciężkich chorób, to wtedy możemy przestać się tym martwić. Ale myślę, że patrząc w przyszłość, będziemy pokonywać go jeszcze przez lata - stwierdziła prof. Peackock.