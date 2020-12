Nowa mutacja koronawirusa. Niemiecki ekspert o nowym szczepie: już jest w Niemczech

Wirusolog Christian Drosten zakłada, że ​​ mutacja wirusa odkryta w Wielkiej Brytanii już dotarła do Niemiec. "Wcale się tym tak nie przejmuję” - zaznaczył wirusolog z berlińskiej kliniki Charité w rozmowie z Deutschlandfunkiem. Nie chce on jednak bagatelizować sytuacji i zaznacza, że – jak wszyscy – "ma jeszcze zbyt mało informacji”.

Informacje o 70-procentowo wyższym współczynniku infekcji w porównaniu z oryginalnym szczepem koronawirusa są szacunkowe. Informacje są bardzo wyrywkowe i nieudokumentowane naukowo - wyjaśniał Drosten. Brytyjscy naukowcy dali jasno do zrozumienia, że ​​muszą mieć czas przynajmniej do połowy tygodnia, aby przedstawić dokładne twierdzenia. Najważniejszą kwestią jest, czy odkryty szczep jest naprawdę łatwiejszy w transmisji – zaznacza prof. Drosten. Nie spodziewa się on, żeby zmutowany wirus zmniejszał skuteczność szczepień.