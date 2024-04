Nowa metoda włamywaczy. Można się zdziwić

"Jak często znajdujesz ulotki w drzwiach swojego mieszkania? U mnie ostatnio zdarza się to nagminnie. Większość to oferty zakupu mieszkania lub menu z lokalnych punktów gastronomicznych. Zastanawiałeś się kiedyś, czy to tylko niewinna ulotka czy może coś więcej?" - pyta w mediach społecznościowych popularna policjantka, która regularnie dzieli się z obserwującymi ją osobami poradami w zakresie bezpieczeństwa.