Nowa jednostka w polskiej armii. Powstaną wojska obrony cyberprzestrzeni

Decyzję zatwierdzającą uformowanie nowej formacji podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wojska obrony cyberprzestrzeni mają rozpocząć służbę najpóźniej w 2024 roku.

- Dowództwo wojsk obrony cyberprzestrzeni powstanie do roku 2022, a skończymy formowanie tych wojsk w roku 2024. Do tego czasu zakładamy, że będziemy dysponowali przeszło 2000 absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, będziemy mieć kadry do tego, żeby żołnierze służyli właśnie w ten sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - zapowiedział szef MON w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.