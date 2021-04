Chrystus ze Świebodzina niezagrożony. Ale Brazylijczycy prześcigną samych siebie

Chrystus Protektor w Encantado będzie mierzył aż 43 m wysokości co znaczy, że w porównaniu do Chrystusa w Rio, który ma "tylko" 38 metrów będzie zdecydowanie wyższy. Wewnątrz figury będzie winda, która poprowadzi turystów do punktu widokowego znajdującego się na wysokości ok. 40 metrów.