Nowa era opieki medycznej. Wielkopolskie Centrum Pediatrii szpitalem przyszłości dla małych pacjentów

Po wielu latach przygotowań i pracy, Wielkopolskie Centrum Pediatrii wreszcie otworzyło swoje drzwi dla pacjentów. To prawdziwy przełom, który odmienia życie dzieci i ich rodzin. Placówka jest jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali dziecięcych w Polsce. WCP to więcej niż tylko szpital – to marzenie, które się spełniło.