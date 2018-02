Nowa dziwna moda: lokalni posłowie atrakcjami studniówek

Dotychczas posłowie łowili nowych wyborców na dożynkach, imprezach strażackich i spotkaniach osiedlowych. Teraz ruszyli po młodszego wyborcę, tego który dopiero przekroczył osiemnastkę. Parlamentarzyści regularnie zaczęli pojawiać się na studniówkach.

W tym roku zdjęcia ze studniówek można znaleźć nie tylko na Instagramach młodszych krewnych czy na lokalnych portalach internetowych, ale i na oficjalnych fanpage'ach i stronach posłów. Bo politycy zwietrzyli nową szansę na dotarcie do wyborców, i to tych najmłodszych. W pełni wykorzystali sezon studniówek, pojawiając się w ostatnich kilku tygodniach na licznych imprezach.

Młodzież zamiast skupiać się na polonezie, zabawie i przemycaniu alkoholu, musiała wysłuchać przemówień wybrańców narodu, którym widocznie nie wystaraczają już wizyty na dożynkach, jubileuszach i przecięciach wstęg. Różnica jest taka, że to formalne, publiczne imprezy dorosłych a studniówka to zabawa młodzieży. Poseł pasuje do niej jak pięść do nosa.

Na studniówkę wybrał się też poseł Piotr Olszówka z Lublina. Relację z imprezy można znaleźć nie tylko na oficjalnym profilu polityka na Facebooku, ale też na jego stronie internetowej . "Miałem przyjemność uczestniczyć w sobotę 20 stycznia 2018 roku, w balu studniówkowym uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, szkoły którą sam kończyłem. Studniówka to niezwykłe przeżycie i wspomnienia, które na zawsze pozostają w pamięci. Tegorocznym maturzystom życzyłem szampańskiej zabawy i jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym. Niech żyje bal... za 100 dni matura ..." - czytamy. Do tego oczywiście obowiązkowa galeria.

Do najbardziej kuriozalnej sytuacji doszło jednak w Garwolinie. Na imprezie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wicemarszałek Senatu Maria Koc i poseł Grzegorz Woźniak nie pojawili się osobiście, ale przysłali pracownika biura. Licealiści musieli być zachwyceni i podekscytowani. A wystarczy brać przykład z senator Anny Marii Anders Costa, która bierze udział w imprezach, ale takich dla dorosłych, np. balach Polonii w Londynie czy w Miami i nie wciska się na siłę młodzieży. Nie byłoby zaskoczenia, gdyby za rok na studniówkach królował klasyk Pink Floydów "Another Brick In The Wall" z przerobionym refrenem - zamiast "Nauczyciele, zostawcie nas w spokoju", śpiewano by o politykach.