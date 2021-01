Nowa Biała. Nie żyje trzech nastolatków. W szatni znalazł ich ojciec jednego z nich

To ojciec jednego z trzech nastolatków znalazł nieprzytomnych chłopców w szatni miejscowego klubu sportowego - donosi RMF FM. Zmarli w sylwestrową noc we wsi Nowa Biała niedaleko Nowego Targu w Małopolsce.

Chłopcy nie wrócili do domów po sylwestrze, dlatego ojciec jednego z nich poszedł do klubu, by sprawdzić, co się stało.