Nokaut banku Leszka Czarneckiego. Komornik zwindykował 3 mln dla naciągniętych klientów

Getin Noble Bank przegrał proces z trójką klientów, którzy uważali, że zostali oszukani przez doradcę finansowego. Niedawno komornik zwindykował bankierów, zabierając im z rachunku 3 mln zł w gotówce.

- Zastanawiałem się, czy nie iść z tym wyrokiem na ostro. Wejść do siedziby i windykować z krzeseł biurek i samochodów. To dodałoby otuchy wielu osobom procesującym się w sprawach o tzw. kredyty frankowe, polisolokaty, obligacje GetBack - mówi WP mec. Dariusz Wółkiewicz, prawnik z Warszawy. - Ostatecznie cieszymy się zwycięstwem po windykacji 3 mln zł w gotówce bezpośrednio z konta banku - dodaje.

Klęska banku

To historia, o której marzą tysiące rodzin uwikłanych w kredyty frankowe . W imieniu trójki klientów komornik zwindykował Getin Noble Bank na 3 mln zł. W lutym 2018 roku uprawomocnił się przełomowy wyrok , unieważniający w całości umowę o kredyt indeksowany do waluty franka szwajcarskiego. Sąd zarzucił bankierom, że nierzetelnie informowali klienta o ryzyku i kosztach zaciągnięcia kredytu walutowego. Skasował umowę z uwagi na "rażące naruszenie przez bank zasad współżycia społecznego".

Mimo prawomocnego wyroku i klauzuli wykonalności bank do ostatniej chwili bank miał bronić się przed wypłatą pokrzywdzonym. Departament prawny miał poinformować, że wypłaca jedynie 90 tys. zł a resztę zatrzymuje, jako potrącenie na swoje koszty. Sprawa trafiła do komornika. Bankierzy nie przewidywali, że ten dobierze do rachunku rozliczeniowego Getin Noble Bank, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. Z tego konta zajął prawie 3 mln zł oraz 50 tys. zł na swoje koszty.