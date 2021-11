Nocny rajd w Radomiu. Uderzał w auta jak w domino

Rajd po Radomiu. Pijany rozwalił 10 samochodów

Mimo tak poważnych zniszczeń kierowca BMW wyszedł z wypadku praktycznie bez szwanku. Policja z Radomia jeszcze na miejscu wypadku zbadała 36-latka alkomatem. Okazało się, że kierował on pojazdem pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało, że wydmuchał on aż 2,5 promila. Od mężczyzny pobrano krew, by sprawdzić, czy nie był on także pod pływem środków odurzających.