Noc Sylwestrowa - plejada gwiazd oraz transmisje koncertów sylwestrowych (Warszawa, Zakopane, Chorzów)

Noc sylwestrowa rozpocznie się już za kilka godzin. Stroje na ten wyjątkowy wieczór już wyczekują na swój debiut. Na moment przed startem sprawdzamy jakie gwiazdy zagrają na sylwestrze „pod chmurką”, a także gdzie można oglądać najciekawsze transmisje.

Noc Sylwestrowa Warszawa – plejada gwiazd w TVN

Tradycyjnie noc sylwestrowa w Warszawie upłynie pod znakiem koncertu na Placu Bankowym. Tak samo jak w poprzednich latach, w tym również, jej współorganizatorem jest TVN. To właśnie ta telewizja poprowadzi koncert, a także transmisję w TV. Za dobry nastrój i zapowiedzi kolejnych gwiazd odpowiedzialni będą Magda Mołek, Marcin Prokop , Filip Chajzer , Gabi Drzewiecka i Agustin Egurolla. Noc Sylwestrowa w Warszawie i TVN upłynie pod znakiem polskiej muzyki. Stary rok na Placu Bankowym pożegnają: Bajm, Edyta Górniak , Agnieszka Chylińska , Andrzej Piaseczny , IRA, Wilki, Anna Wyszkoni, Natalia Nykiel , Sarsa, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabela Trojanowska, Małgorzata Ostrowska, Ania Karwan, Smolasty i Sławek Uniatowski. Transmisja koncertu rozpocznie się o godzinie 19:45 na antenie TVN.

Noc Sylwestrowa Zakopane – górale świętują z TVP 2

Noc sylwestrowa w Zakopanem będzie bardzo tanecznym wydarzeniem. Na scenie u podnóża gór zobaczymy wiele polskich oraz światowych gwiazd. Polskimi wykonawcami podczas nocy sylwestrowej w Zakopanem będą: Golec uOrkiestra, Sławomir, Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Papa D, Radosław Liszewski, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Komodo, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret , Marcin Sójka oraz Michał Szczygieł. Pośród zagranicznych wykonawców zaproszonych do Zakopanego znaleźli się: Thomas Anders, Al Bano i Romina Power, a także Ricchi e Poveri. Sylwestra w Zakopanem rozjaśni także hiszpański wokalista Alvaro Soler. Noc Sylwestrowa w TVP 2 rozpocznie się o 19:55.

Noc Sylwestrowa Chorzów – „Sylwestrowa Moc Przebojów” w Polsacie

Na dyskotekowy parkiet przeniosą się także wszyscy, którzy w noc sylwestrową zdecydują się udać na Stadion Śląski w Chorzowie lub włączyć Polsat. Noc Sylwestrowa w Polsacie w tym roku również zapowiada się niezwykle ciekawie. Na wszystkich uczestników zabawy czeka szereg ciekawych doznań muzycznych. Na scenie pojawią się THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA, Liz Mitchell (Wokalistka Bony M), The Gipsy BandMaryla Rodowicz, Michał Szpak, Ewa Farna, Piersi, Grzegorz Hyży, Sławomir, Ewelina Lisowska, Feel, Enej, Michał Wiśniewski, Aleksandra Szwed, Cleo, Aleksandra Gintrowska, Łobuzy oraz Mateusz Ziółko. Noc Sylwestrowa w Polsacie rozpocznie się o 20.