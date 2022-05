NN będzie miał nazwisko. Splądrowano mogiłę, ale nieśmiertelnik powie prawdę

Jak relacjonują uczestnicy tych prac, szczątki ludzkie spoczywały na głębokości około metra. Wszystko wskazuje na to, że grób został splądrowany, a szkielet był już odkopywany. Jednak ktoś, kto to zrobił, nie odnalazł i nie zabrał najważniejszego przedmiotu: wśród kości udało się natrafić na tak zwany nieśmiertelnik, czyli żołnierski znak tożsamości. Był nieprzełamany, choć zasadą było pozostawienie jego połówki przy ciele, a dostarczenie drugiej części do wojskowych sztabów sił zbrojnych, które dzięki temu mogły wpisać poległego na listę strat i powiadomić o śmierci bliskiego rodzinę.