Pogoda w Polsce i niszczycielski żywioł. W piątek kolejne burze

- Zwrotnikowe powietrze nie jest typowe dla naszej szerokości geograficznej i zawsze wiążą się z nim groźne zjawiska. Rzadko mamy nad Polską też trzy aktywne fronty. To dlatego można powiedzieć, że to do tej pory najbardziej niebezpieczny dzień roku - mówił Wirtualnej Polsce Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Calvus.