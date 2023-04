Nikt nie jest bezpieczny. Co zrobić, gdy nasz intymny wizerunek pojawia się w sieci

My czasami wchodzimy do klasy i pytamy: "No dobra, ale do kogo byście się zgłosili, gdyby było coś nie tak?". I często się okazuje, że to wcale nie jest pedagog czy nawet informatyk, który ma przecież największą wiedzę technologiczną i wydawałoby się, że najskuteczniej pomoże. Tylko podają osobę, z którą mają dobrą relację i jej ufają. Czasem jest to nauczyciel polskiego czy matematyki.